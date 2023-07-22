Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana ile karşılacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yla karşılaşacağı tur öncesi takım kadrosu belli oldu.
Siyah beyazlılar, eşleşmedeki ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacacak. Rövanş karşılaşmasını ise 3 Ağustos'ta oynayacak.
Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey de kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın oyuncu listesi şöyle:
Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran
Liste B
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar
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