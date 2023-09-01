Lucescu'dan Aboubakar'a ağır sözler

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın dün akşam oynanan mücadelede gol sevincini daha önce Beşiktaş için "Afrika karması" diyen Lucescu'nun önünde yapmasına, Lucescu'nun tepkisi bu oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i iki maçta toplamda 4-2 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başaran Beşiktaş'ta takımın yıldız golcüsü Aboubakar, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle gündem oldu.

Rövanş mücadelesinde 53. dakikada karşılaşmanın tek golünü kaydeden Kamerunlu, attığı golün ardından Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne doğru bir anda koşmaya başladı.

Oynanan ilk maçın ardından konuşan ve Beşiktaş için 'Afrika Karması' ifadesini kullanan Lucescu'nun önüne gelen Aboubakar, sevincini burada yaşadı ve bu hamlesi sonrası karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Lucescu Aboubakar'ın gol sevinci için "Aboubakar'ın bu hareketi neden yaptığını bilmiyorum. Bence eğitimine göre davrandı diyebilirim. Neden yaptı bunu anlayamadım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK GOL ATABİLİRDİ"

Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lucescu, Beşiktaş'ın golüne kadar karşılaşmanın dengeli geçtiğini belirtti.

olün ardından Beşiktaş'ın çok etkili ataklar ortaya koyduğunu belirten Lucescu, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var ve çok iyi bir takım. Biz genç oyunculardan kurulu bir takımız. Soyunma odasında da oyuncularıma bunu söyledim. Defansta çok hatalar yaptık, Beşiktaş bugün bize daha çok gol atabilirdi. Beşiktaş tecrübeli ve iyi oyuncularıyla bu avantajı sağladı."

"STADA KATKI YAPMAK İÇİN 2 YILLIK KONTRATIMI BIRAKTIM"

Beşiktaş Stadı'na yeniden gelmesiyle ilgili de konuşan Lucescu, şöyle devam etti:

"Ben bu atmosferi çok seviyorum. Ben buradaki stadın yapımına katkı sağlamak için 2 yıllık kontratımı bıraktım. Bu nedenle burayı evim gibi görüyorum."

"İLGİNÇ BİR LİG OLACAK"

Son olarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki şansı hakkındaki görüşleri sorulan Lucescu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Diğer takımları çok bilmiyorum. Beşiktaş iyi yatırım yaptı, çok para harcadı. Biz seyircisiz oynuyoruz ve futbol anlamında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularla mücadele ederek Ukrayna futbolunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Beşiktaş iyi oyuncular aldı. İlginç bir lig olacak, neler olacağını göreceğiz."