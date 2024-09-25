Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu açıklandı

Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır araçlar için yeni düzenleme

Kahramanmaraş'ta ''deprem yardımları''nı satanlara suçüstü: Biri de öğretmen

Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi