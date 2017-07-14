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  5. 14 Temmuz 2017 18:00

Galatasaray-Östersunds maçına Alman hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında İsveç'in Östersunds takımıyla 20 Temmuz Perşembe günü oynayacağı maçı Bastian Dankert yönetecek.

Galatasaray-Östersunds maçına Alman hakem
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında İsveç'in Östersunds takımıyla 20 Temmuz Perşembe günü oynayacağı maçı Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Dankert'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Mike Pickel ve Rene Rohde'nin yapacağı belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Robert Kampka'nın olacağı kaydedildi.

Galatasaray, İsveç'te dün oynadığı ilk maçı 2-0 kaybetmişti.

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