UEFA ve FIFA'nın karşı çıktığı Avrupa Süper Ligi için karar çıktı

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket ettiğini duyurdu.

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket edip etmediğine ilişkin kararını açıkladı.

Adalet Divanı, futbol müsabakalarını düzenleme yetkisinin UEFA ya da FIFA'nın tekelinde olmadığına karar verdi. Böylelikle Avrupa Süper Ligi'nin yasal olarak kurulmasının önünde bir engel kalmadı. Öte yandan Divan, UEFA ve FIFA'nın gücünü kötüye kullandığına hükmetti.

NE OLMUŞTU ?

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un başını çektiği Avrupa'nın 5 büyük ligindeki dev kulüpler, Avrupa Süper Ligi isimli yeni bir lig kuracaklarını açıklamıştı. Özellikle FIFA ile UEFA'nın yaptırım baskısı ve taraftarların tepkisi sonucu Real Madrid ve Barcelona haricindeki diğer ekipler geri adım atmış, organizasyon da rafa kaldırılmıştı.

Organizasyon, Avrupa'nın dev ekiplerinin birbiriyle sezon içerisinde daha çok maç yapmasını ve gelirlerini bu sebeple daha da artırmayı hedefliyordu.

2021 yılında Real Madrid başkanı Florentino Perez'in açıkladığı Avrupa Süper Ligi'ne 5 büyük ligden katılacak 12 takım şöyleydi:

Arsenal

Atletico Madrid

Barcelona

Chelsea

Inter

Juventus

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Milan

Real Madrid

Tottenham