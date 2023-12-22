Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı!

Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yapay zeka tahmini ise Galatasaraylıları şaşırttı.

Ligin 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbinin oynanmasına sayılı günler kala iki ekibin taraftarlarını da heyecan sararken şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

GALATASARAY TARAFTARI DA ALINACAK

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

Google'nin yapay zekası Bard, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi.

FENERBAHÇE'Yİ FAVORİ GÖSTERDİ



Bard'a göre Fenerbahçe %55 ihtimalle sahadan 2-1 veya 3-1 galip ayrılacak.

%40 İHTİMALLE GALATASARAY...



Galatasaray ise %40 ihtimalle 2-0 veya 3-0'lık galibiyet alarak 3 puanı cebine koyacak.

%5 BERABERLİK



Son olarak ise maç %5 ihtimalle 2-2 berabere bitecek ve Fenerbahçe, ligde zirvedeki yerini koruyacak. Galatasaray ise ikinci sıradaki kalacak.