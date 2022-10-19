Yeni haftanın hakemleri sosyal medyada tartışma yarattı

Süper Lig'in 11. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. 11. hafta karşılaşmalarının oynanmasına kısa bir süre kala, Türkiye Futbol Federasyonu haftanın hakemlerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürecek. 11. haftanın perdesi cuma günü oynanacak olan Antalyaspor - İstanbulspor mücadelesi ile açılırken, haftanın kapanış mücadelesinde Giresun'da, Giresunspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Haftanın başlamasına az bir süre kala 11'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler de belli olurken, sonucu merakla beklenen ve Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.ü

Öte yandan TFF'nin hakem atamalarını açıklaması sonrası eski hakemlerden Fırat Aydınus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zorbay Küçük atamasına dair "Büyük risk" yorumunda bulundu.

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi

14.30 HangiKredi Ümraniyespor - VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor - Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi

20.00 Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam