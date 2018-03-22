Yusuf Yazıcı'ya Almanya'dan talip var !

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı fırtınası sürüyor! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 gol birden atan Yusuf, Avrupa'nın devlerini de peşine takmayı başardı. İki sezondur gösterdiği performansla Trabzonspor'un göz bebeği haline gelen milli futbolcu için ilk teklif Schalke 04'ten geldi !

Akşam'da yer alan habere göre Trabzonspor'un gurbetçi oyuncusu Olcay Şahan'ın abisi Osman Şahan, Yusuf için Trabzonspor'a Schalke 04'ten 12 milyon Euro'luk teklif getirdi. Haberde Alman temsilcisinin bir dönem Schalke formasını da giyen Hami Mandıralı'dan bilgi aldığı kaydedildi.

Trabzonspor'un 12 milyon Euro'luk teklifi az bulabileceği ancak sonraki satıştan pay maddesinini konulmasıyla birlikte bordo-mavililerin kazanacağı rakamın 20 milyon Euro'ları bulabileceği iddia edildi.