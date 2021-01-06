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  3. 06 Ocak 2021 14:34

Premier Lig'den Kasımpaşa'ya

Kasımpaşa, Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Premier Lig'den Kasımpaşa'ya
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar Chelsea'den kiraladı.

İngiliz futbolcu, beIN Sports'un haberine göre sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Chelsea'de bu sezon forma şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Aston Villa'da geçirmişti.

TARİHİ LEICESTER KADROSUNDAYDI

Leicester City'nin tarihi şampiyonluğunda kadroda bulunan isimlerden olan Drinkwater, 2017 yılında 38 milyon euroya Chelsea'ye transfer olmuştu.

Chelsea , premier lig , kasımpaşa
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