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  4. 19 Haziran 2017 19:59

Maxwell'den Ben Arfa açıklaması

PSG'nin yıldız ismi Maxwell, takım arkadaşı Ben Arfa'nın Türkiye'ye transfer olacağı iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Maxwell'den Ben Arfa açıklaması
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Paris Saint Germain ile bu sezon aktif futbol yaşantısını sonlanrıran Maxwell'den Hatem Ben Arfa sorusuna cevap geldi.

Fransa’da Telefoot’a konuk olan Maxwell, Hatem Ben Arfa hakkında çıkan Türkiye ve Sevilla iddialarını cevapladı.Paris Saint Germain’den ayrılacağı yönünde iddialar çıkan ve Galatasaray ile Fenerbahçe’nin de yakından ilgilendiği Ben Arfa hakkında konuşan Maxwell, yıldız oyuncunun çok önemli bir yetenek olduğunu söyledi.

Maxwell, Ben Arfa ile ilgili “Ben Arfa’nın olağanüstü bir yeteneği var. Birçok futbolcuyla oynadım ama o en inanılmazlarından biri” şeklinde konuştu.

Canlı yayında Ben Arfa’nın ayrılması halinde Sevilla ya da Türkiye’den bir takımla gideceğinin belirtilmesi üzerine Maxwell “Şu anda Ben Arfa ve kulübü arasında nasıl bir görüşme oluyor, bilmiyorum.Kendisi ve kulübü için en iyisini düşünmek Ben Arfa’ya kalmış bir durum” ifadelerini kullandı.Paris Saint Germain’de fazla süre şansı bulamadığı için ayrılması beklenen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray ve Fenerbahçe çok yakından ilgileniyor.

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