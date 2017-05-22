Gençlerbirliği - Fenerbahçe / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Maç saat 20:00’da başlayacak.
Ev sahibi takım 40 puanla 10. sırada yer alırken; sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın kazandığı haftada 57 puanla 4. sırada bu maça çıkıyor.
KADROLAR
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Plaitsevich, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili, Murat, Rantie
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie