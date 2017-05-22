CANLI MAÇ İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ KADROLARI
Galatasaray'dan Bacca atağı
Fenerbahçe David Ospina'yı bitiriyor !
Manchester City'den Galatasaray'a 4 yıldız !
Arsenal'de şok ! 21yıl sonra ilk kez...
Arsenal'de şok ! 21yıl sonra ilk kez...
Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı !
Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı !
Trabzonspor’da kritik toplantı !
Trabzonspor’da kritik toplantı !
Obradovic'ten muhteşem kariyer !
Obradovic'ten muhteşem kariyer !
Cüneyt Çakır'a dev görev ! Dünya Kupası...
Cüneyt Çakır'a dev görev ! Dünya Kupası...
Yarmolenko'da son dakika ! Fenerbahçe...
Yarmolenko'da son dakika ! Fenerbahçe...
Milli golcü Beşiktaş'a mı geliyor ?
Milli golcü Beşiktaş'a mı geliyor ?
Sadece 1 hafta lider kalıp şampiyon oldu !
Sadece 1 hafta lider kalıp şampiyon oldu !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 22 Mayıs 2017 19:00

Gençlerbirliği - Fenerbahçe / Maç öncesi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arıyor.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe / Maç öncesi
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Maç saat 20:00’da başlayacak.

Ev sahibi takım 40 puanla 10. sırada yer alırken; sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın kazandığı haftada 57 puanla 4. sırada bu maça çıkıyor.

KADROLAR

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Plaitsevich, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili, Murat, Rantie

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie

spor haberleri , fenerbahçe , gençlerbirliği , son dakika spor haberleri , spor