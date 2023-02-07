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TJK: At yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

TJK: At yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi
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Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Türkiye'yi sarsan depremin ardından yurt içindeki at yarışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye Jokey Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin ardından resmi internet sitesinden, yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğine dair bir açıklama yapıldı. TJK'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle yurt içi at yarışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Bu süreçte yurt dışı yarışlar üzerine de müşterek bahis kabulü yapılmayacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler tjk türkiye jokey kulübü at yarışları
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