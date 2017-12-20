Ünal Aysal’a seçim baskısı !

Galatasaray’da seçim kulisleri hareketli. Dursun Özbek'in 3 yıllığına aday olacağı seçimlerde ilk aday kendini gösterdi. Ahmet Özdoğan, başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Yarışa girmesi beklenen isimlerden Adnan Öztürk ise ‘şimdilik' bunu düşünmediğine işaret etti. Öztürk, Özbek'in ‘baskın seçime' gittiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Eski başkanlardan Ünal Aysal'a da yakın çevresinden adaylık baskısı geldiği öğrenildi. Daha önce adaylığı düşünmeyen Aysal'a, “Muhalefeti birleştir, güçlü bir yönetim kur” yönünde telkinler olduğu gelen bilgiler arasında. Başarılı işadamı, durum değerlendirmesi yapıp kesin kararını verecek.

MAYIS 2018’DE SPK ADAYI

Öte yandan Dursun Özbek’in üzerinde durduğu Mayıs 2018 mesajının altında Sportif A.Ş'nin mali durumu yatıyor. Üst üste 5 dönem zarar etmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Galatasaray Sportif AŞ'ye temsilci atama hakkı bulunuyor. Bu duruma gelmemek adına gelir artışı, bunun için de şampiyonluk şart.