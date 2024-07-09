Fenerbahçe'de art arda imzalar

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda imzalar ardı ardına açıklandı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına devam ediyor. Sarı - lacivertliler üç oyuncuyla sözleşme imzaladı.

ARDI ARDINA AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'de Gizem Örge, Melissa Vargas ve Meliha Diken ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gizem Örge ile iki yıl, Melissa Vargas ile üç yıl ve Meliha Diken ile bir yıllık yeni kontrat yapıldığı açıklandı.

6 İSME VEDA

Fenerbahçe'de daha önce Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz ile yeni sezon yapılanması kapsamında yolların ayrıldığı açıklanmıştı.