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  3. 1 milyon abone kaybetmişti: Ruhi Çenet kanalını 3. kez çaldırdı

1 milyon abone kaybetmişti: Ruhi Çenet kanalını 3. kez çaldırdı

1 milyon abone kaybetmişti: Ruhi Çenet kanalını 3. kez çaldırdı
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Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, milyonlarca abonesi bulunan kanalını 3. kez çaldırdı.

Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından olan Ruhi Çenet, bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan kanalını 2 kez çaldırmıştı.

İlk çalınmayla ilgili olarak Ruhi Çenet, hacklenme olayının kendisine gelen sahte bir iş birliği mailindeki dosyayı çalıştırdığını ve kanalının bu şekilde çalındığını açıklamıştı.

 EN AZ 1 MİLYON TL KAYBETMİŞTİ

Çenet yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"YouTube kanalımızın hacklendiği 10 Nisan’dan bugüne kadarki maddi kaybımız videolarımızın reklam gösterimi durduğu için en az 1 milyon TL (günlük 50.000 TL) ve şu an videolarımızın izlenmeleri algoritma nedeniyle çakılmış durumda."

1 milyon abone kaybetmişti: Ruhi Çenet kanalını 3. kez çaldırdı - Resim : 1

BİR KEZ DAHA KANALI ÇALINDI

2 kez hesabı çalınan Ruhi Çenet'in bir kez daha kanalı çalındı.

Etiketler ruhi çenet kanal çalınma
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