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Avrupa Birliği sosyal medya platformu 'X'e reklam vermeyi durduruyor

Avrupa Birliği sosyal medya platformu 'X'e reklam vermeyi durduruyor
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformu X'te reklam vermeyi durdurduğu haberlerini doğruladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Johannes Bahrke, X’e reklam vermeme kararının durumun gelişimine göre sık sık revize edilen iç yönergeler dahilinde olduğunu söyledi.

Bahrke, “Son haftalarda çeşitli sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve nefret söyleminde endişe verici bir artış gördük ve X kesinlikle bundan oldukça etkilendi” dedi.

Bahrke, bu nedenle AB kurumlarının, içeriğinin uygunsuz bir bağlamda görünmesinden endişe duydukları sosyal medya platformlarında reklam vermeyi durdurma kararı aldığını söyledi.

“PLATFORMU TERK ETMİYORUZ”
Bu karar, şu ana kadar yalnızca X platformunu etkiledi. Sözcü Bahrke, bu tedbirin yalnızca reklamlarla ilgili olduğunu ve AB hesaplarının platformu terk ettiği anlamına gelmediğini kaydetti.

AB, geçen ay da X’in, Hamas’ın İsrail’e saldırılarının ardından yayılan dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler nedeniyle birliğin çevrim içi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Reklam yasağı kararının bu soruşturmayla ilgili olup olmadığı konusunda ise AB Komisyonu herhangi bir yorum yapmadı.

Etiketler avrupa birliği x reklam x
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