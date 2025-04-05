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Bilim için tarihi adım: SpaceX’in uzay yolcuları Dünya'ya döndü

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SPACEX, Dünya'nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşta 4 sivil astronotu taşıyan Dragon uzay aracının yolcularından biri de kripto para milyarderi Chun Wang oldu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Dünya'nın kutup yörüngesine yapılan ilk insanlı uzay uçuşunu 'gerçekleştirdi. Görev komutanı olan kripto para milyarderi Chun Wang ile Norveçli sinematograf Jannicke Mikkelsen, Avustralyalı kutup araştırmacısı Eric Philips ve Alman robotik araştırmacısı Rabea Rogge'nin içinde bulunduğu 'Dragon' uzay aracını taşıyan 'Falcon-9' roketi, Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

SPACEX, Dünya'nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşta 4 sivil astronotu taşıyan Dragon uzay aracının yolcularından biri de kripto para milyarderi Chun Wang oldu.

Falcon 9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan kısa süre sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan 'A Shortfall of Gravitas' adlı insansız platforma iniş yaptı.

 SpaceX tarafından geri dönen uzay yolcuları ile ilgili yapılan açıklamada, "Dragon ve Fram2 bugün erken saatlerde Kaliforniya kıyılarına iniş yaparak, Dünya'nın kutup bölgelerini keşfetmek için ilk insanlı uzay uçuşu görevini tamamladı" denildi.

SPACEX, Dünya'nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuşta 4 sivil astronotu taşıyan Dragon uzay aracının yolcularından biri de kripto para milyarderi Chun Wang oldu.

Yolculuk, hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu üzerinde dünyayı dolaşan ilk insanlı uzay yolculuğu olma özelliği taşıyor.

 

 

İHA

Etiketler Elon Musk spacex dünya kutup yörüngesi insanlı görev ilk insanlı uzay uçuşu
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