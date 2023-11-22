ChatGPT, sesli sohbet özelliğini ücretsiz kullanıma sunuyor

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu uygulaması ChatGPT'ye sesli sohbet özelliğini getirmişti.

OpenAI, Eylül ayında Android ve iOS'ta ChatGPT ile sesli sohbetler sunarak kullanıcılara isterlerse sohbet robotuyla gerçek karşılıklı konuşmalar yapma seçeneği sundu.

Bu özellik yalnızca Plus ve Enterprise abonelerine özel olarak kullanıma sunuldu ancak diğer gruplar için de kullanılacağının sözünü vermişti.

OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman, ChatGPT'deki sesli konuşmaların mobil cihazlardan ücretsiz olarak kullanıma sunulmaya başladığını açıkladı.

Özelliğin şimdilik iOS cihazlarında ücretsiz olarak kullanılabilirken, Android cihazlarda ise kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

OPENAI GÖREVLERİNE GERİ GETİRDİ

Brockman, OpenAI Başkanı olarak koltuğunu terk ettikten sonra yeteneğin geniş çapta piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Şirket yönetim kurulunun Sam Altman'ı CEO'luktan kovmasının ardından kendi isteğiyle istifa eden Brockman, üst düzey personelin protesto amacıyla istifa etmesi ve diğer çalışanların da Altman'ın görevine iade edilmemesi halinde istifa etmekle tehdit etmesiyle kargaşaya neden oldu.

Açıklamayı yaptıktan kısa bir süre sonra OpenAI, Altman ve Brockman'ın görevlerine iade edildiğini ve görevlerine geri döneceklerini açıkladı.