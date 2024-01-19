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ChatGPT'nin babası Sam Altman uyardı: ''Çok kötü sonuçlar doğurabilir''

ChatGPT'nin babası Sam Altman uyardı: ''Çok kötü sonuçlar doğurabilir''
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Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yapay zekanın faydaları kadar potansiyel riskler de taşıdığını söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı oturumda konuşan Altman, yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapay zekanın geleceğiyle ilgili endişeler konusundaki soruya, "teknolojinin çok güçlü olduğu" cevabını veren Altman, "Tam olarak ne olacağını kesin olarak söyleyemeyiz." dedi.

Altman, yapay zekanın "muazzam faydaları" olduğunu ancak potansiyel riskler konusunda dikkatli olunmamasının çok kötü sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, "Bu nedenle insanların bu konuda endişeli olmaları hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler chatgpt yapay zeka sohbet robotu
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