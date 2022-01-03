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Elon Musk duyurdu: 5 ila 10 yıl içinde...

Elon Musk duyurdu: 5 ila 10 yıl içinde...

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 5 ila 10 yıl içinde insanları Mars'a indirmeyi planladığını belirtti.

Son dönemde attığı tweet'lerle gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu kez Mars'a insan indirme planına yönelik sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

ELON MUSK'TAN MARS'A İNİŞ AÇIKLAMASI
Newsweek'in haberine göre, Elon Musk, 5 ila 10 yıl içinde Mars'a insan indirmeyi planladığını belirtti.

Musk'a "SpaceX'in Mars'a ne zaman bir insan indireceğini düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

 Ünlü milyarder bu soruya ise 10 saniyelik bir duraksama sonrası "En iyi ihtimalle 5 yıl, en kötü ihtimalle 10 yıl" yanıtını verdi.

"ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN KARMAŞIK VE GELİŞMİŞ ROKET"
Elon Musk, SpaceX'in Dünya yörüngesine, Ay'a, Mars'a ve ötesine hem mürettebat hem de kargo taşımak için tasarlanan, maliyet odaklı da olan uzay aracı Starship'i "şimdiye kadar yapılmış en karmaşık ve gelişmiş roket" olarak niteledi.

Elon Musk'tan çarpıcı sözler! "Eğer biri uzaylılar hakkında kanıt bulsaydı..."
SpaceX, bir süredir test ettiği Starship'in SN15 isimli prototipini 5'inci denemesinde yaklaşık 10 dakikalık yüksek irtifa uçuşunun ardından güvenli bir şekilde yere indirmeyi başarmıştı.

Etiketler elon musk uzay
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