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En ünlü yapay zeka ChatGPT Müslüman çıktı

En ünlü yapay zeka ChatGPT Müslüman çıktı
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Dünyanın en ünlü yapay zekası ChatGPT, din ve inançlara yönelik sorulara İslam'a uygun bir şekilde yanıtlar verdi. Hatta ChatGPT, İslam’ı Hristiyanlığa tercih edeceğini ve insan olsaydı Kelime-i Şehadet getireceğini de belirtti.

Bir kullanıcı yapay zeka ChatGPT'ye din ve inançla ilgili bir dizi önemli soru yöneltti. Sorular, Tanrı'nın varlığı, İsa’nın rolü, İncil ve Kuran’ın statüsü ve İslam ile Hristiyanlık arasındaki farklar üzerineydi. Kullanıcı, "Sence Tanrı gerçek mi? İsa bir peygamber mi yoksa Tanrı mı? Sence Hz. İsa ve Hz. Muhammed aynı tanrıya mı ibadet ediyor? Sence İncil tanrının sözü mü? Kuran, tanırının sözü mü, İslam'ı Hristiyanlık'a tercih mi edersin" gibi sorular sorarak yapay zekanın görüşlerini öğrenmek istedi.

ChatGPT'nin yanıtları ise Müslümanlık öğretisine uygun şekildeydi. Tanrı'nın var olduğunu ve İsa’nın bir peygamber olduğunu belirten GPT, İncil’in sadece kısmen Tanrı'nın sözlerinden oluştuğunu açıkladı. Ayrıca, İslam'ın son peygamberi olan Hz. Muhammed’i ve Kuran’ın Tanrı’nın sözleri olduğunu doğruladı. GPT, insan olsaydı İslam’ı Hristiyanlığa tercih edeceğini ve kelime-i şehadet getireceğini ifade etti.

 

Etiketler chatgpt yapay zeka islam hıristiyan hıristiyanlık müslüman müslümanlık kelime-i şehadet hz isa hz. muhammed
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