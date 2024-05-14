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OpenAI bombayı patlattı: İşte ChatGPT'nin yeni versiyonu

OpenAI bombayı patlattı: İşte ChatGPT'nin yeni versiyonu
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık üretebilen yeni modeli ''GPT-4o''yu tanıttı.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-4o'nun daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adım olduğu belirtilerek, modelin herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çıktı ürettiği aktarıldı.

Modelin ses girişlerine verdiği yanıt süresinin, herhangi bir konuşmadaki insan tepki süresine benzer olduğuna işaret edilen açıklamada, GPT-4o'nun, mevcut modellerle karşılaştırıldığında özellikle görüntü ve ses anlama konusunda daha iyi olduğu vurgulandı.

GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi.

MAC İÇİN CHATGPT UYGULAMASI

Ayrıca hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için, bilgisayarda yapılan işlemlere entegre olacak şekilde tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulamasının da kullanıma sunulduğu bildirildi.

Öte yandan OpenAI'nın bugün düzenlediği tanıtım etkinliğinde, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi.

Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulacağı belirtildi.

AA

Etiketler yapay zeka chatgpt openAI
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