Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından Paribu, kripto dünyasındaki güncel gelişmelere dair açıklama yaptı.

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından Paribu, güncel gelişmelere dair açıklama yaparken, "Öncü ülkelerdeki regülasyonları titizlikle takip eden, çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren lider platform olarak; tüm kullanıcılarımızın veri ve varlıklarını kesintisiz uyguladığımız güvenlik protokol ve prosedürleriyle koruyoruz.

Kullanıcılarımızın tüm TL ve kripto varlıkları iç denetim prosedürleriyle teminat altındadır. Kullanıcılarımızın varlıkları güvenliği sağlanmış soğuk cüzdanlarda muhafaza edilmektedir" ifadesini kullandı.

Paribu, son dönemde kripto varlık ekosisteminde yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Belirttiğimiz gibi, regülasyonu destekleyen, olası bir regülasyona hazır şekilde çalışan bir şirket olarak Paribu üzerinden işlemlerinizi 7/24 güvenle yapabilirsiniz" denirken, şu ifadeler kullanıldı:

"3,5 milyon kullanıcısı bulunan, işlem hacmi ile Türkiye'nin en büyük kripto varlık işlem platformu olarak haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan gelişmeleri ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte takip ediyoruz.

"Kurulduğumuz 2017 yılından bu yana kripto varlık sektörünün sağlıklı şekilde gelişimi için regülasyonların gerekliliğini vurguluyor, konuyla ilgili çalışmaları destekliyoruz. Kullanıcı haklarının yasal güvence altına alınması için devletin ilgili kurumlarıyla uzun süredir temas halinde çalışıyoruz.

"Öncü ülkelerdeki regülasyonları titizlikle takip eden, çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren lider platform olarak; tüm kullanıcılarımızın veri ve varlıklarını kesintisiz uyguladığımız güvenlik protokol ve prosedürleriyle koruyoruz. Kullanıcılarımızın tüm TL ve kripto varlıkları iç denetim prosedürleriyle teminat altındadır. Kullanıcılarımızın varlıkları güvenliği sağlanmış soğuk cüzdanlarda muhafaza edilmektedir.

"Paribu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun bir şekilde kurulmuş bir anonim şirkettir ve Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere tüm mevzuatlara tabidir. Bu mevzuatlara tam riayet ile hareket etmektedir. Elde edilen kazanç da Türk Vergi Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre vergilendirilmekte ve ödenmektedir.

"Ayrıca Paribu, bağımsız bir denetim kuruluşu ile kullanıcı varlıkları ve sermaye yeterliliği konularını da kapsayan denetim aşamalarını gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır. Denetim raporları da süreç sona erdiğinde şeffaflık ilkemiz gereği yayımlanacaktır.

"Belirttiğimiz gibi, regülasyonu destekleyen, olası bir regülasyona hazır şekilde çalışan bir şirket olarak Paribu üzerinden işlemlerinizi 7/24 güvenle yapabilirsiniz.

"7/24 hizmet veren Destek Birimimize web sitemizde en alttaki bölümde yer alan “Destek İste” bağlantısı üzerinden, uygulamadaki “Destek” bölümünden ya da Twitter'daki @ParibuDestek hesabından özel mesaj yoluyla erişebilirsiniz."