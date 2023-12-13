  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Snapchat yapay zeka özelliğii tanıttı

Snapchat yapay zeka özelliğii tanıttı

Snapchat yapay zeka özelliğii tanıttı
Güncelleme:

Snapchat, ücretsiz olarak duyurduğu yapay zeka sohbet asistanının ardından Snapchat+ aboneleri için fotoğrafları düzenleyebilen ve oluşturan bir yapay zeka özelliğini daha tanıttı.

Snapchat, daha önceden tüm kullanıcıları için ücretsiz olarak ChatGPT'ye benzeyen yapay zeka sohbet robotu "My AI"ı tanıttı.

Platformun yeni özelliğiyle birlikte Snapchat+ abonelerinin artık görüntüleri yapay zeka ile genişletebilecek.

Öte yandan güncellenen yapay zeka sistemi ile birlikte, abonelerin basit bir komut yazarak doğrudan Snap oluşturmalarına da olanak tanıyacak. 

Vizörde, sağdaki "AI" düğmesine tıklayın, ardından istediğiniz şeyi yazın ve kısa süre içinde paylaşmadan önce üzerinde çalışabileceğiniz bir görüntünüz olacak.

Son olarak, yukarıda bahsedilen Dreams özelliği artık arkadaşlarınızla birlikte fantastik portreler oluşturmanıza da olanak tanıyor.

Düşler sayfasında bir arkadaşınızı seçtikten sonra ikinizin oluşturduğu portreyi paylaşabileceksiniz.

7 MİLYON ABONESİ BULUNUYOR

Time Magazine'in haberine göre, Eylül ayında 5 milyon abonesi bulunan Snapchat+'ın bugün itibarıyla 7 milyona ulaştığı belirtildi.

Şirketin CEO'su Evan Spiegel'in Nisan ayında abone sayılarını 10 milyona arttırmayı hedeflediği kaydedildi.

Abone sayısını artırmak isteyen Snapchat'in yapay zeka ile ilgili yeni özellikler üretmesi de bekleniyor.

Snapchat yapay zeka özelliğii tanıttı - Resim : 1

Etiketler snapchat yapay zeka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hastanedeki skandal iddianın altından yine aynı doktor çıktı
Burdur Gölü'nde yine aynı rezalet!
Bir Bahçeli klasiği daha... MHP'li vekile çok özel hediye
2 milyondan fazla elektrikli araç geri çağrılıyor
Akşener’in yerel seçimlerde İstanbul kararı belli oldu
İstismardan aranan yabancı uyruklu bıçaklı bastonla yakalandı
Hava buz kesecek! Çok sayıda ilimizde kar bekleniyor
Türkiye'de bu patronlar 100 bin TL’ye eleman bulamıyor
Sıfır KM otomobilde 200 bin TL'ye varan indirim kampanyası
Lisede istismarcı öğretmenden saç baş yolduran savunma