Twitter'a 228 milyon dolarlık dava

Twitter'ı rekor bir fiyata satın alan Elon Musk'ın başı dertten kurtulmuyor. Elon Musk şimdi de 228 milyon dolarlık bir dava ile karşı karşıya.

Ünlülerin fotoğraflarını medya kuruluşlarına lisanslayan Backgrid, Twitter’a 228 milyon dolarlık bir telif davası açtı.

Fotoğraf ajansı, telif hakkıyla korunan 1.500’den fazla fotoğrafın, Twitter’da silinmesi için platforma 6.700’den fazla telif bildirimi gönderdiğini ancak Twitter’ın konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

Backgrid, Twitter'ın hiçbir telif bildirimine yanıt vermediğini ve tek bir görüntüyü bile kaldırmadığını iddia ediyor. Ayrıca Twitter’ın izinsiz yüklemelerin yeniden paylaşılmasına izin verdiğini ve sosyal medya devinin ihlal karşısında hesapları askıya alma politikasında başarılı olmadığını söyledi.

Backgrid, Twitter’ın davranışının neden olduğu zararın görüntü başına 150.000 dolar olduğunu tahmin ediyor ve bu da 228,9 milyon doları tutarında yasal tazminat talebini ortaya çıkarıyor.