X'te abonelik ücretlerine rekor zam
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Elon Musk'ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X'te abonelik ücretlerine zam geldi.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda abonelik ücretleri güncellendi. ABD'de Premium+ planının aylık abonelik ücreti 50 dolara, yıllık abonelik ücreti ise 350 dolara çıktı.
X, geçtiğimiz aralık ayında abonelik ücretlerini 16 dolardan 22 dolara yükseltmişti.
Ayrıca X, bazı Grok 3 özelliklerini Premium+ planının dışında bırakarak, yeni bir “SuperGrok” abonelik paketi oluşturdu. Premium+ kullanıcıları yalnızca belirli özelliklere, örneğin "derin arama" ve "mantıksal çıkarım" gibi işlevlere erişebilecek.
İşte X Premium+ fiyatları ve yeni abonelik seçenekleri:
- Premium+ Aylık Abonelik: 50 Dolar
- Premium+ Yıllık Abonelik: 350 Dolar
- SuperGrok Abonelik Planı: Özel AI özellikleri için yeni paket
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