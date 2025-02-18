X'te abonelik ücretlerine rekor zam

Elon Musk'ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X'te abonelik ücretlerine zam geldi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda abonelik ücretleri güncellendi. ABD'de Premium+ planının aylık abonelik ücreti 50 dolara, yıllık abonelik ücreti ise 350 dolara çıktı.

X, geçtiğimiz aralık ayında abonelik ücretlerini 16 dolardan 22 dolara yükseltmişti.

Ayrıca X, bazı Grok 3 özelliklerini Premium+ planının dışında bırakarak, yeni bir “SuperGrok” abonelik paketi oluşturdu. Premium+ kullanıcıları yalnızca belirli özelliklere, örneğin "derin arama" ve "mantıksal çıkarım" gibi işlevlere erişebilecek.

İşte X Premium+ fiyatları ve yeni abonelik seçenekleri: