  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Yapay zeka ChatGPT'ten müthiş yenilik

Yapay zeka ChatGPT'ten müthiş yenilik

Güncelleme:

Dünyanın en popüler üretken yapay zekası ChatGPT artık mobil uygulama versiyonunda sesli yanıtlar da verebiliyor.

OpenAI'ın sahip olduğu üretken yapay zeka ChatGPT artık sesli bir şekilde cevap verebiliyor. Sadece Plus ve Enterprise üyelerine açık olan özellik şimdi ise bütün kullanıcılara açıldı. 

Yapay zekanın mobil versiyonlarında yani Android ve iOS uygulamalarında ChatGPT'nin sesli modu kullanılabiliyor. 

Yapay zekanın sesli modunu kullanmak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

İlk önce uygulamaya giriş yapın.
Uygulamaya giriş yaptıktan sonra mesaj yazma bölümünün yanında bulunan kulaklık simgesine tıklayın.
Daha sonra ChatGPT'nin hangi seste olacağını seçeneklerden seçin.
Bu seçimi de yaptıktan sonra ChatGPT'ye sesli olarak istediğiniz soruyu sorabilir ve cevap alabilirsiniz. 

Etiketler chat gpt chatgpt yapay zeka sesli yanıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ezgi Mola anne oldu! İşte bebeğinin ismi
Prof. Dr. Naci Görür AFAD'ı yalanladı: ''Doğru değil''
İstanbul'da çakarlı trafik magandalarının sonu bu oldu
Prof. Dr. Üşümezsoy ''3 yıldır uyarıyorum'' deyip bir kez daha uyardı
Müge Anlı’dan canlı yayında skandal ifade
Sosyal medya fenomeni uyuşturucu kuryesi çıktı!
Hande Erçel ve Burak Deniz'in dizisinin fişi çekildi
Zonguldak'ta batan gemiden yapılan son anons ortaya çıktı
İzmir’de keskin nişancı alarmı: Aylardır parka giren vuruluyor!
Düğüne eski eşten kanlı baskın: Ölü ve yaralılar var