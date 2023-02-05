ABB'nin Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi yerleşkesi Leed Gold sertifikası aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Türkiye’nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” yerleşkesi, dünyanın en yaygın kullanılan yeşil bina sınıflandırma sistemi olan “LEED” sertifikasına layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi son dönemde hayata geçirdiği projelerle gelecek nesillere doğa dostu yapılar bırakmayı hedefliyor.

ABB iştiraklerinden PORTAŞ AŞ’nin Başkentte yaşayan engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda gelişim gösterebilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana inşa ettiği “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” yerleşkesi, “LEED GOLD” sertifikasına layık görüldü.

ÇEVRE DOSTU YERLEŞKE

“Amerikan Yeşil Bina Konseyi” tarafından verilen ve dünyanın en yaygın kullanılan yeşil bina sınıflandırma sistemi olan “LEED” sertifikası almaya hak kazanan “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” yerleşkesinde bulunan güneş panelleriyle binanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 17’si karşılanıyor.

Sürekli olarak mekanik havalandırma sistemleri ile filtrelenmiş taze hava verilen yerleşkenin tüm sınıflarında, karbondioksit sensörleri ile iç ortam hava kalitesi izleniyor. Ayrıca binanın çatısından ve bahçesinden toplanan yağmur suyu depolanarak yeşil alanların sulamasında kullanılıyor.

Yerleşkede standart binalara göre yüzde 45 oranında daha fazla enerji tasarrufu sağlandığını belirten PORTAŞ AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sefer Yılmaz, “PORTAŞ AŞ olarak ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ projesini hayata geçirilerek 2022 yılında özel çocuklarımız için kullanıma açmış bulunmaktayız. Projemiz de hem özel çocuklarımızın ihtiyaçlarını hem de iklim krizini göz önünde bulundurarak çevreci ve sürdürülebilir bina tasarlamaya çalıştık. Bu kapsamda yaptığımız tasarım ve imalatlar sonucunda projemiz ‘LEED GOLD’ sertifikası almaya hak kazandı. Projemizi genel olarak ele aldığımızda Türkiye'nin ilk ‘LEED GOLD’ sertifikalı Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi özelliğini taşımaktadır ve ülkemizde Avrupa standartlarında örnek bir proje olmuştur” dedi.

Türkiye’nin en büyük engelsiz çocuk bakımevi olma özelliği taşıyan çevre dostu tasarıma sahip olan akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, görme, işitme ve bedensel engelli çocuklar için 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 çok amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil teras, elektrikli araçlar için 1 adet şarj istasyonu ve bisiklet parkları yer alıyor.