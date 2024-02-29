Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan 8974 öğrencinin YKS giriş ücretini ödedi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan 8 bin 974 öğrencinin YKS giriş ücretini ödedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan 8 bin 974 öğrencinin YKS giriş ücretini ödedi. Ayrıca öğrencilerin yol ve yemek masrafları için 100 TL'lik ek ödeme de yapıldı.
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