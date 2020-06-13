Ankara'da Büyükşehir ekipleri teyakkuzda

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Başkent 153 hattından ve Başkent Mobil uygulamasından ulaşan ev/iş yeri su baskınları dahil tüm sorun ve talepler ile tek tek ilgilenilmektedir.

Ankara'da yağışın yoğun olduğu bölgelerde yer yer saatte metrekare başına 37 kg yağış düşmüştür. Yağış olmayan yerlerde de Büyükşehir Belediyesinin önlemleri 24 saat esasına göre devam etmektedir. 25 yıldır yapılmayan ve yeni dönemde konu ile ilgili kredi taleplerinin Belediye Meclisi’nde sürekli ötelendiği altyapı çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi, imkanları ölçüsünde ara vermeden devam etmektedir.