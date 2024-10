Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı etkinliklerle kutlandı

Ankara’nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümü Başkentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut ve devlet erkânı ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ankara’nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü Başkentte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Garnizon Komutanı Tüm General Ahmet Kurumahmut, ilçe belediye başkanları ve devlet erkânı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir’de düzenlenen törenin ardından Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler Birinci Meclis’te düzenlenen programa katıldı.

YAVAŞ: “KUTSAL EMANETİ KORUMANIN SORUMLULUĞUYLA DOLUYUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Gazi Meclis’te olmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Ankara, 23 Nisan 1920’de milletimizin iradesinin simgesi olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Bu şehrin kalbinde atılan her adım, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün nişanesi oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cesur arkadaşları, burada, millete olan inançlarını ve bağımsızlık özlemlerini haykırdılar. Bugün bizler de onların bıraktığı mirasa sahip çıkmanın ve bu kutsal emaneti korumanın sorumluluğuyla doluyuz. Ankara, yalnızca bir başkent değil; Anadolu’nun kalbinde filizlenen umutların, dayanışmanın ve aziz bir tarihimizin kucaklaştığı yerdir. Bu topraklarda, geçmişin izlerini taşıyan her sokak, her meydan, bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bizler, bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmak için canla başla çalışacağız” dedi.

“TARİHİ KENT MERKEZİMİZİ AYAĞA KALDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankara’nın tarihi mirasını koruma azmiyle, insan odaklı projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

“Kentimizin dokusunu güçlendirmek, kültürel zenginliklerimizi yaşatmak ve doğal güzelliklerimizi geleceğe taşımak için kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyetin kurulduğu bu bölgede biz bir buçuk milyar liraya yakın para harcadık. O günkü dokunun ortaya çıkarılması ve burada Cumhuriyetin kurulduğu alanların özellikle Ankara dışından gelen turistlerin mutlaka buraları da görmesi, o günleri yaşaması adına tarihi kent merkezimizi ayağa kaldırma çalışmalarımız halen de devam ediyor. Hacı Bayram, Hıdırlık, Ankara Kalesi, Anafartalar, Postacı Caddesi’nden başlamak üzere özellikle aynı zamanda Cumhuriyet'in kurulduğu yılların özneleri olan Ulus, Ziraat Bankası, İş Bankası, Sümerbank gibi binalardan başlamak üzere Ankara Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve oradan Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar bir rota oluşturma peşindeyiz. Bunu aynı zamanda Hamamönü’yle de birleştirerek eski tarihi kent merkezlerini bu vesile ile ayağa kaldırmak durumundayız.”

YAVAŞ’TAN “KENT TARİHİ MÜZESİ” ÖNERİSİ

Ayrıca Yavaş, yerleşim yerlerinin antik ve yakın geçmişi, siyasi tarihi, kültürü ve halkı hakkında bilgi vererek, var olan belge ve eşyaları korumak amacıyla oluşturulan Kent Tarihi Müzelerinin Ankara’da bulunmadığına dikkat çekti. Başkan Yavaş, Kültür Bakanlığının ve Ankara Valiliğinin de iş birliği ile Cumhuriyeti kuranların eserlerinin sergilendiği bir Kent Tarihi Müzesi yapılması önerisinde bulundu.

Yavaş, sözlerini, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Ankara'nın Başkenti olmasında emeği geçen tüm devlet adamlarımızı kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların aziz hatıralarını yaşatmayı bir borç biliyoruz. Yaşasın Ankara, yaşasın cumhuriyet!” diyerek sonlandırdı.

ŞAHİN: “BAŞKENT ANKARA, DEMOKRASİMİZİN İLERLEMESİNDE ÖNCÜ ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK”

Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazi Meclis’teki konuşmasında Ankara’nın Cumhuriyet ile birlikte küçük bir kasabadan Türkiye’nin Başkentine dönüşme sürecinde geçirdiği değişimlere değindi. Şahin, Ankara’nın 6 milyona yakın nüfusa ve bir buçuk milyon öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirtti. Kentin güçlü bir eğitim altyapısının olduğunun, kültür turizmi ve sağlık hizmetleri alanında da önemli bir merkez olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin en yaşanabilir kentinin “Başkent Ankara” olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

“Ankara’nın Başkent olarak seçilmesi, yalnızca milli mücadelenin kazanılmasında değil, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa edilmesinde de büyük bir adım olmuştur. Tüm bu özellikler Başkent Ankara’yı ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye bakımından güçlü, kültürel değerlerin korunduğu ve tanıtıldığı bir bölge yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası araştırmalarda birçok defa Türkiye'nin en yaşanabilir kenti seçilen Başkent Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, güçlenmesinde ve demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Ankara’mızın Başkent oluşunun 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını minnetle, rahmetle anıyorum.”

SEĞMENLERİN GÖSTERİSİ BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Birinci Meclis’teki programın ardından Yavaş, devlet erkânı ve vatandaşlar Ankara Oğuz Seğmenleri Derneği, Ankara Seğmen Ocağı Derneği ve Ankara Kulübü’nün Seğmen grubunun gerçekleştirdiği yürüyüşü ve gösteriyi ilgiyle izledi.

13 EKİM KUTLAMALARI HAKAN ALTUN KONSERİ İLE SONA ERDİ

Ankara’nın Başkent oluşunun 101. yılına özel düzenlenen kutlamalar sevilen sanatçı Hakan Altun konseri ile sona erdi. Gençlik Parkı’nda düzenlenen konsere gelen binlerce Başkentli ünlü sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik etti.