Avcılar Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi coşkusu

Avcılar Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikası’na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında toplam 470 kamu personelini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Avcılar tarihinde bir ilk olan sözleşmede pek çok sosyal ve mali hak güvence altına alındı.

Avcılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine kamu emekçileri ile Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Tüm Bel-Sen MYK Üyesi ve Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen, Tüm Bel-Sen İstanbul 1 no’lu Şube Başkanı Meryem Göktepe Türkmen, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı katıldı.

Avcılar Belediyesi’nde çalışan kamu personelini kapsayan sözleşmeyle; tüm çalışanlara Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan mali ve sosyal haklarına yüzde 100 zam, yılda 6 ikramiye, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara +1 ikramiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli personele +1 ikramiye, TİS miktarının yüzde 5’i kadar büyükşehir yaşam desteği ödentisi, TİS miktarının yüzde 40 yemek ücreti başta olmak üzere birçok kazanım elde edildi.

“2 YILLIK SÖZLEŞMEMİZ HAYIRLI OLSUN”

Konuşmasına ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden bahsederek başlayan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Bugün sonuca bağladığımız görüşmeleri güzel bir şekilde tamamladık. İçinde bulunduğumuz bu kötü gidişat esasen sebepleri sizler bizler değiliz 22 yıldır bizi yöneten AKP iktidarıdır. Her ne kadar iyileştirmeler yapılsa da bunun yeterli olmadığının ilerleyen zamanlarda yeterli olmayacağının farkındayız. İçerisinde bulunduğumuz koşullara rağmen elimizden geldiği yetkiyi kullanmak ve katkıyı sunmak, iyi niyetli davranmak iki tarafında masada ortaklaştığı esas konulardan bir tanesiydi. Onlara kendi şahsım adına teşekkür ederim. Gayet verimli, yapıcı, karşılıklı müzakereyi iyi götürdüğümüz bir süreç oldu. Ben buradan sizlere baktığımda yol arkadaşları görüyorum. Her ne kadar belediye başkanınız olsam da bizler sosyal hayatı birlikte paylaştığımız karşılaştığımızda uzun uzun sohbetler ettiğimiz, dertleştiğimiz, Avcılar’ın yönetimi adına kader birliği yaptığımız yol arkadaşlıkları. Ben buranın belediye başkanı olarak isterim ki Avcılar bu sürecin en iyisini gerçekleştirsin. Sadece kendi içimizde değil İstanbul ve Türkiye’de en iyisi olsun. Bu kurumu yatırımlarıyla beraber devam ettirmek Avcılar halkını da memnun edecek işleri gerçekleştirmek ve bunu da bir denge politikasına oturtturmak hepimizin görevi aynı zamanda. Her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim. 2 yıllık sözleşmemiz hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.