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Badırma'da imar planlarının ilk etabı onaylandı

Badırma'da imar planlarının ilk etabı onaylandı
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Bandırma’nın geleceğini yakından ilgilendiren 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ilk etabı onaylandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısının 1. birleşiminde Bandırma’nın geleceğini yakından ilgilendiren 1/5000 ölçekli nazım imar planları ele alınmış ve meclis üyelerinin oy birliğiyle planların İmar ve Şehircilik Komisyonu’na havalesi kararlaştırılmıştı.

Bandırma için büyük önem taşıyan karar bugün onaylandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısının 1. birleşiminde Bandırma’nın 1/5000 ölçekli imar planlarının ilk etabı oy çokluğuyla onaylandı.

Bandırma’nın geleceğini yakından ilgilendiren 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ilk etabı onaylandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimini gerçekleştirdik. Bandırmamız için büyük önem taşıyan 1/5000’lik planların ilk etabı onaylandı. Kentimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. ‘Her şey çok güzel olacak’ dedik ve oluyor!” dedi.

1/5000’lik imar planları Bandırma’nın geleceğine yön verecek. Bu kritik planların, Bandırma’nın gelecekteki kentsel gelişim stratejileri için sağlam bir temel oluşturacağı düşünülüyor. 1/5000 ölçekli planların ilk etabının onaylanması, Bandırma’da heyecanla karşılandı.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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