Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, can dostların yanında

Sokakta hasta olarak bulduğu kediyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getiren vatandaş, can dostun hayatının kurtulmasını sağladı. Yapılan tetkikler sonucunda bağırsak tıkanıklığı olduğu tespit edilen kedi, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına salındı.

Balıkesir’in; duyarlı ve hayvansever insanları, sokaktaki can dostların her daim yanında oluyor. Sokakta rahatsız olarak bulduğu kediyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getiren bir vatandaş, can dostun hayatının kurtulmasını sağladı. Gerçekleştirilen tetkikler sonucunda bağırsak tıkanıklığı olduğu tespit edilen kedi, veteriner hekimlerin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesinde 15 gün süren tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen kedi, doğal ortamına salındı.