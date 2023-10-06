Başakşehirli çocuklar maraton coşkusunda buluşacak

Başakşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Avrupa Yakası’nın en büyük çocuk maratonuna dördüncü kez ev sahipliği yapacak. Renkli ve eğlenceli etkinliklere sahne olacak maratonda binlerce çocuk hep birlikte koşacak. Minik sporculara ise anne ve babaları eşlik edecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Başakşehir Çocuk Maratonu, Başakşehirli binlerce çocuğu maraton coşkusunda bir araya getirecek. Spor kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda çocuklar, el ele hep birlikte koşacak. 3. Başakşehir Çocuk Maratonu’nda 7 ve daha küçük yaş grupları anne ve babalarıyla birlikte 300 metre, 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metre uzunluğundaki parkurda yarışacak. Özel çocukların da katılacağı ve finiş çizgisinde her çocuğun “hoş geldin şampiyon” denilerek karşılanacağı çocuk maratonunda, her yaş grubuna özel aktivite ve oyun alanları da kurulacak. Renkli sahne etkinlikleri ile Başakşehirli çocuklar ve ebeveynleri, spor ve eğlence dolu bir gün geçirecek.