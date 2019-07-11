Başkan Genç Sarıyazma Festivali'nde

Sarıyerli vatandaşların davetini kırmayan ve fırsat buldukça Anadolu’daki etkinliklere katılmaya özen gösteren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bu kez de 11-13 Temmuz tarihlerinde Cide’de düzenlenen Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali’nde, Kastamonulularla bir araya geldi. Bu yıl 24’cüsü gerçekleşen festivale giden Genç’i, Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ve eşi Aygül Mutlu’nun yanı sıra Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz karşıladı. Festival öncesinde Rıfat Ilgaz’ın doğduğu evde resim sergisine katılan Genç, serginin ardından kortejle birlikte Belediye Başkanlık Binası’na geçti. Etkinliğin sonunda Kastamonu Sanat Kurulu Cide şubesinin açılışında yer alan Şükrü Genç, Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan'ı makamında ziyaret edip , Sarıyer Belediyesi'ni temsilen. minyatür heykel hediye etti.

Kastamonu’ya giderken, Bartın’ın balıkçılıkla geçimini sağlayan Ovaönü köyünde mola veren Genç, köy muhtarı ve vatandaşlarla balıkçılık üzerine sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Cide Belediye Başkanı ve CHP Cide İlçe Başkanı’nı da ziyaret eden Başkan Genç’e, gezide Sarıyer ve İBB Meclis Üyesi Nadir Günday, Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Ali Görgülüer, Bakırköy ve İBB Meclis Üyesi Emel Tığlı eşlik etti.