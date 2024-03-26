Başkan Gökhan Yüksel KRT TV’nin canlı yayın konuğu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, KRT TV’de yayınlanan ve Seçil Özer’in hazırlayıp sunduğu ''Başka Bir Gün'' programının canlı yayın konuğu olacak.

27 Mart Çarşamba günü (yarın) saat 10.20’de başlayacak olan program, canlı olarak ekranlara gelecek.

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Seçil Özer ile birlikte Kartal’da hayata geçen ve yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve hizmetler hakkında konuşarak Özer’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.