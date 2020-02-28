Başkan Gökhan Yüksel'den Kartal'da esnaf ziyareti

Her iki cadde üzerinde bulunan dükkânları tek tek gezerek esnaf ile bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel’e Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ile Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları eşlik etti. Mahalle esnafı ile yapılan görüşmelerde ilçe genelinde yapılması planlanan çalışmalar ile Orhantepe ve Cevizli Mahallelerine yönelik projeler hakkında fikir alış verişinde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, devam eden projeler hakkında da bilgi verdi. Başkan Yüksel esnaftan gelen talep ve şikâyetleri de dinleyerek notlar aldırdı.

Esnaf ve vatandaşları aralıksız olarak ziyaret etmeyi sürdürdüklerini ve ziyaretlerin çok olumlu geçtiğini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Bu ziyaretler bize çalışmalarımızı anlatma fırsatı sağlıyor. Ayrıca komşularımızın ihtiyaçlarını tespit ederek bizim sorumluluk alanımızda olan konularda çözümler üretmemizi sağlıyor. Orhantepe ve Cevizli Mahallelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında; Cevizli, Orhantepe ve Atalar’ın tam ortasında bulunan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı ile alakalı çok sayıda olumlu geri bildirimler aldık. Vatandaşlarımıza da dile getirdiğimiz gibi orada yapılması gereken tek bir şey kaldı, Kültür Merkezi… Kültür Merkezimizi de en kısa sürede hizmete açacağız. Belediye olarak üstümüze düşen her konuda, esnafımızın ve komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.