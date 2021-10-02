Başkan Seçer: ''Mersin bir huzur kenti''

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin 3. Kültürler Festivali’nin açılışına katıldı. Şenlik havası taşıyan açılışta Başkan Seçer, Mersin’in kültür zenginliğine vurgu yaparak, ''Burası Türkiye’nin izdüşümü, özeti. Mersin, Türkiye’nin ta kendisi'' dedi. Mersin’in bir huzur kenti olduğunu ifade eden Seçer, ''Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes bu memleketin eşit yurttaşıdır. Bunun teferruatı olmaz'' diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Anadolu Bürokratlar ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği (MABİYAD) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Mersin Kültürler Festivali’ne katıldı. Mersin’in kültür zenginliğine dikkat çeken Başkan Seçer, “Burası Türkiye’nin izdüşümü, özeti. Mersin, Türkiye’nin ta kendisi” dedi.

“Mersin bir huzur kenti”

Farklı yörelere ait ürünlerin açılan stantlarda tanıtıldığı festivalde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ve Mersin Büyükşehir Bandosu’nun eserleri büyük beğeni topladı. Etkinliğe; Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’in yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, MABİYAD Başkanı Servet Manas ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri ile yöre derneklerinin temsilcileri katıldı.

Başkan Seçer, kültürlerin buluştuğu bir kent olan Mersin’le gurur duyduğunu dile getirdi. Seçer, “Mersin bir huzur kenti. Bunu duymayanlar duysun. Farklı siyasi görüşler, etnik yapılar, inanç grupları, mezhepler olabilir. Hepimizin bir olması mümkün mü? Bu eşyanın tabiatına aykırı. Herkes bir olabilir mi?” diye konuştu.

“Birinin Kürt, Türkmen, Arap olması o kişinin kimliğidir ve onun onurudur”

Dil, din ve ırk ayrımına asla izin vermeden hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Seçer, “Herkesin etnik yapısı farklı olabilir. Bu onun onurudur, gururudur. Birinin Kürt, Türkmen, Arap olması o kişinin kimliğidir ve onun onurudur, şerefidir. Kimse o bireyin, o vatandaşımın, o hemşerimin onuruyla oynayamaz. Bizim Anayasamız bunu reddeder. Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan herkes bu memleketin eşit yurttaşıdır. Bunun teferruatı olmaz” ifadelerini kullandı.

“Mersin, Türkiye’yi yansıtıyor”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Mersin, Türkiye’yi yansıtıyor. Belediye Başkanları olarak görevimiz ve tek odaklandığımız nokta insan unsurudur. Mersin son yılların en huzurlu dönemini geçiriyor” dedi.

MABİYAD Başkanı Servet Manas da Mersin Kültürler Festivali’nin önemini anlatarak, festivale katılım gösteren davetlileri selamladı.