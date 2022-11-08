Beşiktaş Ata’sını anıyor

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. Yıl dönümünde ‘Saygı Yürüyüşü’ düzenleyecek. Barbaros Meydanı’nda saat 08.00’de başlayıp Dolmabahçe Sarayı’nda son bulacak olan yürüyüş Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat önderliğinde gerçekleşecek.

Barbaros Meydanı’nda saat 08.00’de başlayıp Dolmabahçe Sarayı’nda son bulacak olan yürüyüş Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat önderliğinde gerçekleşecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. Yılında Beşiktaş’ta birçok anma programı düzenliyor. 10 Kasım günü sabah saatler 06.30’u gösterdiğinde Dolmabahçe Ağaçlı Yol’da gün boyu Ata’mızın sesinden dinleti olacak.

‘BEŞİKTAŞ’TAN DOLMABAHÇE’YE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ’

Saat 08.00’de Barbaros Meydanı’nda ATA’ya saygı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ata’mızın sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde vatandaşlar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’na yürüyecek.

‘ANITKABİR VE DOLMABAHÇE SARAYI’NDAN CANLI BAĞLANTILAR’

Saygı Yürüyüşü sonrası saatler 08.50’yi gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda Ata’mızın Anıtkabir’deki ve Dolmabahçe’deki dairelerinden yapılan canlı yayınlar tüm yurttaşlara canlı olarak aktarılacak. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat duracak ve Ata’mıza saygı duruşuna geçilecek.