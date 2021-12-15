Beşiktaş’ta Dönüştür – Kazan Projesi’ne ilçedeki siteler de dahil oldu

Beşiktaş Belediyesi’nin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ambalaj, cam, tekstil, e-atık, bitkisel atık yağ, atık pil vb. atıkların geri dönüşüme kazandırılması için hayata geçirdiği Dönüştür – Kazan projesi, ilçede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşların da elektronik ve bitkisel atıklarını geri dönüşüme kazandıracak.

15 Aralık’ta siteleri de içine alan proje kapsamında, site sakinlerinin belirlenen noktalara bıraktıkları atıklar, Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından alınacak ve site yönetiminin hanesine atık miktarı kadar puan yazılacak ve puan karşılığında sürpriz hediyeler kazanılacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir yandan global iklim kriziyle mücadele ederken, diğer yandan ülkemizdeki ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalıştıklarını kaydederek “Bu iki soruna karşı tek elden mücadele etmek için yeni uygulamamız Dönüştür- Kazan’ı hayata geçirdik. Dönüştür-Kazan belediyemizin akıllı, geri dönüştürülebilir atık toplama sistemi. Beşiktaş’ta ikamet eden veya işletme sahibi olan herkes uygulamayı mobil cihazlarına indirip kullanabiliyor. Uygulamada kendi hesabını oluşturan komşularımız türüne göre ayrıştırdıkları atıklarını topladıktan sonra, belediyemize teslim etmek istedikleri zaman uygulama üzerinden randevu oluşturabiliyor. Belediye personelimiz atıkları almak için randevu oluşturulan lokasyona gelip kilo ölçümü yaptıktan sonra, atıkları teslim alıyor. Komşularımız veya işletmeler teslim ettiği atık miktarı kadar puan kazanıyor. Toplanan puanlarla anlaşmalı işyerlerinden, esnafımızdan komşularımız indirimli hizmet alabiliyorlar.” İfadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN ELEKTRONİK VE BİTKİSEL ATIKLARINI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRACAĞIZ”

Beşiktaş Belediyesi’nin vatandaşlara atıkları kaynağında ayrıştırma ve atık toplama taleplerini kolaylıkla oluşturma fırsatı sağlayan uygulamayla ilgili Başkan Akpolat, sözlerine şöyle devam etti:

“Beşiktaş’ta yaz sonu hayata geçirdiğimiz Dönüştür-Kazan uygulamamız üzerinden yeni bir projeye imza atıyoruz. Bu proje ile site yönetimleri ve muhtarlıklarımıza vatandaşlarımızın getirdiği atık elektrik ve elektronik eşyalar ile bitkisel yağ atıklarını geri dönüşüme kazandıracağız.

Site yönetimleri ve mahalle muhtarlıklarımız atıkları ayrı biriktirip belediyemize teslim ederek puan toplayacaklar.

15 Aralık’tan itibaren, site sakinlerinin site yönetimlerine; mahalle sakinlerinin ve esnafın muhtarlıklara bıraktıkları bu atıklar belediye görevlilerimiz tarafından alınacak; site yönetiminin ve muhtarlığın hanesine atık miktarı kadar puan yazılacak. Toplanan puan tutarında temizlik seti hediye edeceğiz. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi lösemili çocuklarımızın ailelerine Lösev Acil Yardım Kolisi bağışında bulunacağız. 150 puanlık atık teslimatı yapılması durumunda fidan bağışında bulunacağız.

İşte bu uygulamayla hem Beşiktaş’ta atıkları geri dönüştürmeyi teşvik ediyor hem de komşularımız arasında yeni bir dayanışma köprüsü kuruyoruz.

Tüm komşularımı Dönüştür Kazan uygulamasını kullanarak atıklarını ayrıştırmaya ve kara kış şartlarında dayanışmaya davet ediyorum.

Beşiktaş'ta daha iyi ve daha adil bir yaşam için birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz.”