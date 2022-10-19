Beşiktaş'ta ''Uluslararası Paydaş Toplantısı'' gerçekleşti

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında ‘’Beşiktaş International Stakeholders Meeting” (Beşiktaş Uluslararası Paydaş Toplantısı) etkinliği düzenlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Akpolat; Beşiktaş’ın Türkiye’nin ve İstanbul’daki merkezi konumu ve köklü uluslararası ilişkilerinin sağladığı katma değere dikkat çekerek bugüne kadar gerçekleşen ortaklaşa projelerden bahsetti.

BEŞİKTAŞ’TA ULUSLARARASI PAYDAŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında ‘’Beşiktaş International Stakeholders Meeting” (Beşiktaş Uluslararası Paydaş Toplantısı) etkinliği düzenlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Akpolat; Beşiktaş’ın Türkiye’nin ve İstanbul’daki merkezi konumu ve köklü uluslararası ilişkilerinin sağladığı katma değere dikkat çekerek bugüne kadar gerçekleşen ortaklaşa projelerden bahsetti.

Beşiktaş’ın Kültür ve Sanat başta olmak üzere, sürdürülebilirlik, paylaşım ekonomisi, karşılıklı yeni iş birlikleri için yerinin daha güçlü bir konuma gelmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Rıza Akpolat Uluslararası Paydaş Buluşması’nın paydaşlık ilişkisinin belirli güçlü küresel temalar üzerinden gerçekleştiğinde karşılıklı olarak katma değer sağladığını bununda kent ekonomisi ile refahla direk ilişkili olduğunda dikkat çekti.

Toplantıya; BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi UN WOMEN HeForShe Türkiye Koodinatörü Sinem Aydın, Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye Müdürü Füsun Eriksen, ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın ve Kültür Konsolosu Allison Lee, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Kültür Sorumlusu Agnes Toth, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu British Council Sanat ve Kültür Bölüm Direktörü Esra Aysun, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türkiye - İsveç İş Birliği Birimi Proje Koordinatörü Didem Özalp, Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Politika ve Basın Sorumlusu Tolga Çevik, Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları Programı Sorumlusu Leyla Barlas Arslan, İspanya Başkonsolosluğu İstanbul Cervantes Enstitüsü Kültür Şefi Javier Vacas Jurado, İtalya Başkonsolosluğu İtalyan Kültür Merkezi Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Tanju Şahan gibi Beşiktaş Belediyesi’nin uluslararası paydaş kurumlarının temsilcileri katılım gösterdi.