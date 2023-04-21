Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Çalık: Ramazan Bayramı’nın memleketimize huzur getirmesini diliyorum

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirebilmesi için ilçedeki tüm hazırlıkları tamamladı. İbadethane ve kabristanlarda yürütülen temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetleri ulaştırıldı.

Bayram öncesi son iş gününde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Maneviyatı çok üst düzeyde olan Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan Bayramı’nın memleketimize huzur ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ayrıca, ilçedeki mezarlıkları ziyaret ederek kabirleri duasız bırakmadı.

Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirebilmesi için ekipleriyle sahada olan Beylikdüzü Belediyesi, bayram öncesinde tüm hazırlıkları tamamladı. Belediye ekiplerince şehitlikler ve kabristanlar bayram ziyaretlerine hazır hale getirilirken ilçedeki tüm ibadethaneler de temizlendi. Özenle yürütülen tüm bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetleri ulaştırıldı. Belediye tarafından aynı zamanda, yaş almış ve özel gereksinimli bireylere de öz bakım, kuaför ve ev temizliği desteği verildi.

Kabirler duasız kalmadı

Bayram öncesi son iş gününde çalışma arkadaşlarıyla belediye binasının bahçesinde bir araya gelerek tek tek bayramlarını kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Maneviyatı çok üst düzeyde olan Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan Bayramı’nın memleketimize huzur ve barış getirmesini diliyorum. Tüm komşularımın Ramazan Bayramı mübarek olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ayrıca, ilçedeki mezarlıkları ziyaret ederek kabirleri duasız bırakmadı.