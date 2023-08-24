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Beylikdüzü Belediyesi ekipleri Çanakkale’de

Beylikdüzü Belediyesi ekipleri Çanakkale’de
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Çanakkale’de çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi, söndürme ve ilk yardım çalışmaları için bölgeye gitti. Belediye tarafından Çanakkale’ye ulaştırılan 29 kişilik MAG-AME arama kurtarma ekibi ve bir arazöz yangınla mücadeleye destek verdi.

Beylikdüzü Belediyesi, 22 Ağustos Salı günü Çanakkale’nin Damyeri mevkiinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir araziye yayılan yangın sonrası hızla harekete geçti. Belediye ve Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle aynı gün, 29 kişilik MAG-AME arama kurtarma ekibi ve bir arazöz bölgeye yönlendirildi. Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekiplerle koordineli olarak çalışan ekip; arama, kurtarma, söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verdi.

 “Ekiplerimiz canla başla çalışmalarını sürdürdü”

 Yangın haberiyle birlikte hızla koordine olarak bölgeye ekip yönlendirdiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi ekiplerimiz canla başla bölgede çalışmalarını sürdürdü. Orada yanan her ağaç, her canlı bizlerin de yüreğini yaktı. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Emek veren tüm ekiplere teşekkürler” şeklinde konuştu.

 

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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