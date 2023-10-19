Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenlediği ve bu yıl ilki düzenlenen Beylikdüzü Edebiyat Günleri başlıyor.

20-22 Ekim tarihleri arasında Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde edebiyat dünyasının sevilen isimlerinin imza günleri ve söyleşileri, kitap fuarı ve çocuk etkinlikleri gerçekleşecek.

Programın ilk gününde; 14.00-17.00 saatleri arasında Seda İşbeceren, Aynur Yavuz, Solmaz Ay, Aytekin Duran, Mümin Dere, Nihat Altınok imza etkinliğinde sevenleriyle buluşacak. 15.00 -18.00 saatleri arasında ise yazar Nazan Koç, “Bizi Kimler Yönetiyor- Sen Kimsin?”, Burcu Polatdemir, “Ebeveyn ve Çocuk Kaygısı” konulu söyleşilerde paylaşımlarda bulunacak. 21 Ekim Cumartesi günü Ahmet Ümit, Engin Nayman, Fuat Sevimay; 22 Ekim Pazar ise Meyra Yurttaş, Aslı Perker ve Tuna Kiremitçi gibi isimler kitapseverlerle bir araya gelecek. Beylikdüzü Edebiyat Günleri kapsamında ayrıca, yayınevlerinin katılım sağlayacağı kitap fuarında da her yaştan insan çeşitli kitaplara erişebilecek.