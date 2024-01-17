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Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Yolunda Çalışma Başlattı

Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Yolunda Çalışma Başlattı
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Kızılağaç Mahallesi’nde yol çökme sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından çalışma yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan Kızılağaç Mahallesi’ndeki altyapı çalışmaları sırasında çöken yolun zemin sağlamlaştırma işlemleri, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Sorunlu bölgede, fırlatma ve asfalt kırığı ile düzenleme işlemleriyle zemin iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Böylece bölge sakinlerinin mağduriyeti en aza indirilmeye çalışılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kızılağaç mahallemizdeki yollarda meydana gelen sorunlara hızlı bir şekilde müdahale etmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gerekli adımları attık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla sorunlu alanın kısa sürede düzeltilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Halkımıza bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür ederiz” dedi.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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