Bodrum Sağlık Vakfı ile Protokol

Bodrum Belediyesi, Bodrum Sağlık Vakfı ile özel gereksinimli bireyler için protokol imzaladı.

Özel gereksinimli bireylere yönelik Bodrum Belediye Başkanlığı ile Bodrum Sağlık Vakfı arasında ortak hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Özgür Plaj unvanlı yapıda, vakfa ait faaliyet ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi ve diğer ilgili faaliyetlerin yürütülmesi kararlaştırıldı. Protokole konu ilgili yer olarak elde edilecek tüm işletme gelirinin vakfa ait olması da imza altına alındı.

Protokolle Bodrum Sağlık Vakfı, Bitez sahilinin batısında yer alan sahayı, dezavantajlı bireylerin ve ailelerinin denize girme, plajdan faydalanma, spor ve deniz sporlarından yararlanmalarını gerçekleştirmesi için beş yıl süreyle kullanabilecek.

Bodrum Tanıtım Vakfı’nda (BOTAV) düzenlenen protokol törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, Bitez Özgür Plajda belediye ile beraber ortak proje geliştirmek üzere bu protokolü imzaladıklarını belirtirken şunları söyledi:

“Bu yerde dezavantajlı bireylerimize sporu sevdireceğiz. Kürek, yelken veya başka sportif etkinliklerimiz olabilir. Bu yerle ilgili dezavantajlı kardeşlerimiz hem spor yapacaklar hem de vakfımıza buradan bir katkı sağlayacağız. Belediyemize çok teşekkür ederiz.”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise imzalanan protokol ile ilgili, “Bodrum Belediyesi ve Bodrum Sağlık Vakfı arasında düzenlenen bu protokolle Bitez’de Özgür Plajımızı ortak hizmet projesi olarak değerlendiriyoruz. Hem vakfımıza bir gelir olacak hem de ihtiyacı olan dezavantajlı bireyler için çok uygun bir ortam sağlamış olacağız. Ben öncelikle Bodrum Belediye Meclisimize beş yıllık bu ortak hizmet projesine onay verdiği için Bodrum halkı adına çok teşekkür ediyorum.”