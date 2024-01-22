CHP Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı Nasuh Mahruki’nin Kampanya Ofisi Buluşması

Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı Nasuh Mahruki, 20 Ocak Cumartesi günü kampanya ofisinde dostları ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleşen buluşma, Mahruki’nin etkileyici vizyonunu içeren konuşması ve gönüllerden gelen desteklerle renklenerek, coşkulu topluluğun bir araya geldiği güzel bir etkinlik oldu.

Etkinlik, saygın isimlerden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın katılımcılara yaptığı kısa konuşma ile başladı. Ardından, Fatih Mühürdar’ın sunumuyla devam eden buluşmada, Mahruki’nin Beşiktaş için özverili bir şekilde çalışacağına olan inançlar vurgulandı.

Davetliler, Mahruki’nin Beşiktaş için ortaya koyduğu güçlü vizyonu ve projeleriyle ilgili heyecanlarını paylaşarak, kampanyaya verdikleri destekle birlikte Beşiktaş’ı daha güzel bir geleceğe taşıma kararlılıklarını ifade ettiler.

Bu anlamlı buluşma, Mahruki’nin etkileyici konuşması, gönüllerden gelen destekler ve büyük bir coşkuyla güçlenerek, Beşiktaşlılar arasında dayanışma ve birlik duygularını pekiştirdi.