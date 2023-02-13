Döşemealtı Belediyesi'nden depremzedeler için mağaza

Döşemealtı Belediyesi Yüzyılın felaketi olarak tarihe kazınan ve10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından verdiği insanlık sınavından başarıyla geçti.

Belediye Başkanı Turgay Genç önderliğinde kurulan Acil Durum kriz masası afet bölgesine yardım ulaştırılması için belediye kaynaklarını seferber ederken, kampanyaya vatandaşları da dahil ederek ilçeyi adeta tek yürek haline getirdi. Binlerce Döşemealtılı Döşemealtı Belediyesi ekipleri tarafından deprem yaşanan illere ihtiyaç malzemesi göndermek için adeta seferber oldu. Yine iş makineleri ve kamyonlarda enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında görev almak için depremin yaşandığı ilk gün bölgeye gönderildi.

Döşemealtı Belediyesi vatandaşlarında desteğiyle tam 9 tır dolusu insanı yardım malzemesini Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğer illere ulaştırarak depremzedelere dağıtılmasında bizzat görev aldı. Yine iş makineleri zamanla yarışıldığı anlarda enkaz altından çıkarılacak canlar için adeta gecesini gündüzüne katarak görev yaptı. Döşemealtı Belediyesi ekipleri tam 3 kişinin enkaz altından sağ olarak çıkarılmasında en ön saflarda görev aldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, afet bölgesinde cansiperane görev alan personelini telefonla arayarak verdikleri insan üstü gayret için teşekkür etti.

DEPREMZEDELER İÇİN MAĞAZA

Döşemealtı Belediyesi depremin yıkıma neden olduğu 10 kente yardım malzemesi gönderirken bir yandan da kente gelen depremzedelerin ihtiyaçları için çalışma başlattı. Daha önce Yeşilbayır Mahallesinde ihtiyaç sahipleri için açılan sosyal marketin küçük gelmesi nedeniyle Belediye hizmet binasının otopark olarak kullanılan zemin katını boşaltarak bu alanı yardım toplama, tasnif etme ve sosyal market haline getirdi. Ekipler kıyafetleri askılara bedenlerine göre yerleştirip ihtiyaç sahipleri için ayırırken, diğer yandan da elektrikli sobadan battaniyeye, çocuk bezi, maması, kadın hijyen ürünleri ve gıda maddelerini kolileyerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Döşemealtı Belediyesi Nar Masa ekipleri şuana kadar 550 ailenin giyim, ısınma ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

BAŞKAN GENÇ TEŞEKKÜR ETTİ

Depremin ardından adeta tek yürek olan ilçe halkına teşekkür eden Başkan Genç, “Oluşturduğumuz kriz masası ilk gün başlattığımız kampanyayla vatandaşların bilinçli bir biçimde depremzede kardeşlerimize yardım etmesini sağladı. Büyük titizlikle gönüllülerimiz ve belediye personelimiz gelen yardımları tasnif ederek ayrımını ve paketlenmesini sağladı. 9 tır dolusu insanı yardım malzememiz bölgeye ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Ekiplerimiz bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev alıyor. Şimdi ise kentimize gelen depremzedelere destek olma zamanı. Belediye binamızda büyük bir alanı sosyal market haline getirdik ve şuana kadar 550 kişiye destek sağladık. Hem gelen yardımlar için hem de özveriyle görev yapan gönüllü ve personelimize sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.