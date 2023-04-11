İBB'den Erdoğan'a madde madde yanıt: İşte 4 yılda yapılan projeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çivi bile çakmadılar" çıkışına yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medyadan İBB’nin 4 yıllık projelerini sıraladı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İBB’nin 4 yıllık projelerini sıralayarak, “İstanbul’da her şey her gün daha güzel oluyor” dedi.
Gökce’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
46,2 km metro hattı
139.556 çocuğa 2 milyon 410 bin paket ücretsiz Halk Süt Desteği
160 yeni metrobüs
7.059.280 m2 yeşil alan
3 bin 125 nitelikli, güvenli taksi
49 kreş
10 yeni, nitelikli yurt
10 milyar 600 milyon TL’yi aşkın yatırımla Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih dâhil 112 noktada kronikleşmiş su baskını sorununu çözen altyapı
Üsküdar Beylerbeyi’nde 593 metrelik İstavroz Atık Su Tüneli
Yenilenen Büyük İstanbul Otogarı
Sadece 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayan çöpten elektrik üreten tesisler
İstanbul Planlama Ajansı
Altın dokunuşlar ile ulaşım çözümleri
50 deniz taksi
Askıda fatura uygulaması ile vatandaşa 110 milyon lira destek
246.000 dar gelirli vatandaş ve aileye yaklaşık 250 milyon TL nakdî destek
343.000 aileye, ihtiyaç durumlarına göre 200, 350, 500 TL arasında değişen miktarlarda, 1,5 milyar TL'ye yakın destek.
Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı
Atatürk Kent Ormanı
484 bin anneye verilen Anne Kart ile 95,8 milyon yolculuk
100 bin vatandaşımıza istihdam imkanı
647 büfe 1071 markette halka sunulan 1,8 milyon ekmek
Türkiye’nin en büyük Halk Ekmek Fabrikası
35 yeni kütüphane
Mecidiyeköy, Bağcılar ve Küçükçekmece Cennet, Beyazıt, Kartal Neyzen Tevfik, Tuzla Tahaffuzhane Caddesi, Esenler Havaalanı Mahallesi, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler ve Üsküdar Mimar Sinan meydanlarını yenilemesi
Hızlı tarama yöntemi ile bina güvenliğinin test edilmesi
Tek yapı ölçeğinde dönüşüm ve İstanbul Yenileniyor
Dönüşecek konutlarda hem ev sahibine hem de kiracılara 4.500 TL kira yardımı
Yerebatan sarnıcı restorasyonu
8 Kent lokantası
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol