İBB'den Erdoğan'a madde madde yanıt: İşte 4 yılda yapılan projeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çivi bile çakmadılar" çıkışına yanıt veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medyadan İBB’nin 4 yıllık projelerini sıraladı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İBB’nin 4 yıllık projelerini sıralayarak, “İstanbul’da her şey her gün daha güzel oluyor” dedi.

Gökce’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

46,2 km metro hattı

139.556 çocuğa 2 milyon 410 bin paket ücretsiz Halk Süt Desteği

160 yeni metrobüs

7.059.280 m2 yeşil alan

3 bin 125 nitelikli, güvenli taksi

49 kreş

10 yeni, nitelikli yurt

10 milyar 600 milyon TL’yi aşkın yatırımla Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih dâhil 112 noktada kronikleşmiş su baskını sorununu çözen altyapı

Üsküdar Beylerbeyi’nde 593 metrelik İstavroz Atık Su Tüneli

Yenilenen Büyük İstanbul Otogarı

Sadece 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayan çöpten elektrik üreten tesisler

İstanbul Planlama Ajansı

Altın dokunuşlar ile ulaşım çözümleri

50 deniz taksi

Askıda fatura uygulaması ile vatandaşa 110 milyon lira destek

246.000 dar gelirli vatandaş ve aileye yaklaşık 250 milyon TL nakdî destek

343.000 aileye, ihtiyaç durumlarına göre 200, 350, 500 TL arasında değişen miktarlarda, 1,5 milyar TL'ye yakın destek.

Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı

Atatürk Kent Ormanı

484 bin anneye verilen Anne Kart ile 95,8 milyon yolculuk

100 bin vatandaşımıza istihdam imkanı

647 büfe 1071 markette halka sunulan 1,8 milyon ekmek

Türkiye’nin en büyük Halk Ekmek Fabrikası

35 yeni kütüphane

Mecidiyeköy, Bağcılar ve Küçükçekmece Cennet, Beyazıt, Kartal Neyzen Tevfik, Tuzla Tahaffuzhane Caddesi, Esenler Havaalanı Mahallesi, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler ve Üsküdar Mimar Sinan meydanlarını yenilemesi

Hızlı tarama yöntemi ile bina güvenliğinin test edilmesi

Tek yapı ölçeğinde dönüşüm ve İstanbul Yenileniyor

Dönüşecek konutlarda hem ev sahibine hem de kiracılara 4.500 TL kira yardımı

Yerebatan sarnıcı restorasyonu

8 Kent lokantası